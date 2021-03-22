Полицейский застрелил пытавшегося угнать машину скорой в Подмосковье

Полицейский в Подмосковье застрелил нападавшего на водителя скорой помощи и пытавшегося угнать автомобиль мужчину, сообщила представитель ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

Инцидент произошел вечером 21 марта, на складе в промзоне в поселке Софьинское Московской области, сообщается на сайте ведомства.

Разнорабочий на складе «демонстрировал неадекватное поведение и попытался свести счеты с жизнью», уточнили в СК. «Очевидцами на место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая оказала мужчине необходимую медицинскую помощь, после чего ими была предпринята попытка помещения мужчины в автомобиль для дальнейшей транспортировки в больницу. Не желая быть госпитализированным, мужчина стал оказывать сопротивление врачам и предпринял попытку завладеть транспортным средством, нанеся водителю множественные удары руками в область лица и туловища», – говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали полицию. Подозреваемый вооружился лопатой и не реагировал на требования полиции прекратить противоправные действия, также он попытался нанести удар сотруднику ОМВД по городскому округу Раменское.

«Предотвращая опасные действия мужчины, полицейский, применил табельное оружие, из которого произвел несколько выстрелов. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте происшествия», – указали в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, а также о покушении на угон машины скорой помощи. Следователи допросили свидетелей, изъяли видеозаписи с камер наблюдения.

В рамках расследования планируется дать правовую оценку действиям полицейского, назнаить биологическую, молекулярно-генетическую, психолого-психиатрическую и баллистическую экспертизы.

Ранее сообщалось, что водитель машины скорой помощи устроил стрельбу на юге Москвы из-за конфликта с другим участником дорожного движения.