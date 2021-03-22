 

Полицейский застрелил пытавшегося угнать машину скорой в Подмосковье

22.03.2021, 12:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полицейский в Подмосковье застрелил нападавшего на водителя скорой помощи и пытавшегося угнать автомобиль мужчину, сообщила представитель ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

Инцидент произошел вечером 21 марта, на складе в промзоне в поселке Софьинское Московской области, сообщается на сайте ведомства.

Разнорабочий на складе «демонстрировал неадекватное поведение и попытался свести счеты с жизнью», уточнили в СК. «Очевидцами на место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая оказала мужчине необходимую медицинскую помощь, после чего ими была предпринята попытка помещения мужчины в автомобиль для дальнейшей транспортировки в больницу. Не желая быть госпитализированным, мужчина стал оказывать сопротивление врачам и предпринял попытку завладеть транспортным средством, нанеся водителю множественные удары руками в область лица и туловища», – говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали полицию. Подозреваемый вооружился лопатой и не реагировал на требования полиции прекратить противоправные действия, также он попытался нанести удар сотруднику ОМВД по городскому округу Раменское.

«Предотвращая опасные действия мужчины, полицейский, применил табельное оружие, из которого произвел несколько выстрелов. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте происшествия», – указали в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, а также о покушении на угон машины скорой помощи. Следователи допросили свидетелей, изъяли видеозаписи с камер наблюдения.

В рамках расследования планируется дать правовую оценку действиям полицейского, назнаить биологическую, молекулярно-генетическую, психолого-психиатрическую и баллистическую экспертизы.

Ранее сообщалось, что водитель машины скорой помощи устроил стрельбу на юге Москвы из-за конфликта с другим участником дорожного движения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Украина отправит в Лондон 350 образцов для выявления новых штаммов COVID-19 – Степанов

11.09 / Богдан: Я правоохранителям говорил: “Если вы поставите мне прослушку, наружку… Делайте что хотите. Если я украду – арестовывайте”

03.08 / Геращенко: Мужчина, захвативший отделение банка, состоял на учете с диагнозом “олигофрения”

13.07 / Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили инцидент на границе с Арменией

03.09 / В Сенате США призвали Трампа решительно ответить на случай с Навальным

15.03 / В Житомире вандал булыжником отколол куски от памятника героям Небесной сотни

02.12 / Шмыгаль заявил, что в госбюджете на 2021 год хватит денег для пациентов с COVID-19. В Нацслужбе здоровья заявляли, что средств недостаточно

30.07 / “Дал безвиз китайцам. Сгорел сарай, гори и хата”. Фотожабы на введение Зеленским временного безвизового режима для Китая

04.10 / Американские ученые изобрели «стекло из древесины»

17.02 / “Заснеженный Тополя”. Лидер группы “Антитіла” окунулся лицом в снег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска