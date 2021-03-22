Медитативные практики могут вылечить посттравматическое расстройство

Знаменитый режиссер Дэвид Линч практикует трансцендентальную медитацию с 70-х годов и приложил много усилий для ее популяризации.

Именно его фонд профинансировал новое исследование с участием 40 ветеранов вооруженных сил США с подтвержденным посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Добровольцев распределили на две группы, одна из которых получала стандартное лечение от ПТСР, а вторая практиковала трансцендентальную медитацию. Ветераны должны были пройти 16 часовых сеансов медитации в течение 12 недель. Тяжесть симптомов ПТСР оценивалась с помощью специальной шкалы, кроме того, участники заполняли анкеты о своем состоянии.

Спустя три месяца ученые обнаружили, что у половины медитирующих ветеранов симптомы ПТСР практически сошли на нет, в то время как в контрольной группе схожий эффект был лишь у 10% участников. Кроме того, у всех ветеранов, практикующих трансцендентальную медитацию, уменьшились признаки депрессии, тревожности, улучшилось качество сна.

– Трансцендентальная медитация – это легкая в освоении техника, и в отличие от общепринятых методов лечения ПТСР она не предполагает погружения в травматические переживания прошлого. Для некоторых пациентов эта методика может быть более приемлемой, – рассказал директор Центра поведенческого здоровья ветеранов вооруженных сил и их семей (Unified Behavioral Health Center for Military Veterans) Майер Беллехсен.