 

Медитативные практики могут вылечить посттравматическое расстройство

22.03.2021, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Знаменитый режиссер Дэвид Линч практикует трансцендентальную медитацию с 70-х годов и приложил много усилий для ее популяризации.

Именно его фонд профинансировал новое исследование с участием 40 ветеранов вооруженных сил США с подтвержденным посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Добровольцев распределили на две группы, одна из которых получала стандартное лечение от ПТСР, а вторая практиковала трансцендентальную медитацию. Ветераны должны были пройти 16 часовых сеансов медитации в течение 12 недель. Тяжесть симптомов ПТСР оценивалась с помощью специальной шкалы, кроме того, участники заполняли анкеты о своем состоянии.

Спустя три месяца ученые обнаружили, что у половины медитирующих ветеранов симптомы ПТСР практически сошли на нет, в то время как в контрольной группе схожий эффект был лишь у 10% участников. Кроме того, у всех ветеранов, практикующих трансцендентальную медитацию, уменьшились признаки депрессии, тревожности, улучшилось качество сна.

– Трансцендентальная медитация – это легкая в освоении техника, и в отличие от общепринятых методов лечения ПТСР она не предполагает погружения в травматические переживания прошлого. Для некоторых пациентов эта методика может быть более приемлемой, – рассказал директор Центра поведенческого здоровья ветеранов вооруженных сил и их семей (Unified Behavioral Health Center for Military Veterans) Майер Беллехсен.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / На Урале женщина полгода продержала дочь в шкафу

16.12 / Таинственные камни, установленные в южных лесах Америки

31.08 / Мнение: Шушкевич

09.02 / Жители Болгарии раскритиковали Евросоюз за отказ от применения “Спутник V”

25.02 / Мнение: Как я не хотел писать негатив в праздник, но придётся.

07.01 / Игла Кощея в мессенджере

09.03 / Мнение: Сербские русофобы доказали правоту Достоевского

26.06 / «Подарил новый «Роллс-Ройс» и часы с бриллиантами»: Егор Крид рассказал о презентах от Иосифа Пригожина

01.03 / Актер Деревянко попытался сравнить Хабиба Нурмагомедова с Леонардо Ди Каприо

07.09 / Появились данные об издевательствах Трампа над Мэй: Была готова либо заплакать, либо закричать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска