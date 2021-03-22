“Возникают трудности”. Степанов объяснил задержки с поставкой вакцин от коронавируса в Украину

Поставки в Украину вакцин от коронавируса задерживаются. Об этом на брифинге 22 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Возникают определенные трудности относительно получения этих партий вакцин. Эти трудности возникают не только в Украине, это происходит по всему миру. Это происходит в связи с тем, что мощности мировых фармпроизводителей, которые непосредственно разрабатывали вакцины, делали это достаточно быстро, и все стадии – третья стадия клинических исследований, так как это в обычных условиях предусматривалось, – она еще не завершена”, – сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил в марте, что Украина подписала предварительные соглашения с шестью производителями вакцины против коронавируса и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Препараты других производителей Украина пока не получила.

По состоянию на 22 марта в стране ввели 111 тыс. доз вакцины от коронавируса. Вакцинацию завершили только одному украинцу, он получил обе дозы вакцины.

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