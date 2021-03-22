Бывшего продюсера Баскова Шпигеля обвинили во взяточничестве. Его поместили в изолятор

Российского бизнесмена Бориса Шпигеля 21 марта задержали по делу о взятке губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщило агентство ТАСС.

По данным источников СМИ, у Шпигеля провели обыски.

22 марта пресс-служба Следственного комитета РФ проинформировала, что Белозерцеву, Шпигелю и его жене Евгении Шпигель, директору ОАО “Фармация” Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову предъявили обвинение.

“В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Следствие ходатайствует перед судом об аресте шести обвиняемых”, – сказано в релизе.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова через посредников взятки “в виде денег и иных ценностей” более чем на 31 млн руб.

Взятки передавались за предоставление группе компаний “Биотек” конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке медикаментов и изделий медицинского назначения, которые закупали за счет бюджета региона, сообщили в Следкоме.

Белозерцев и Шпигель сейчас находятся в изоляторе временного содержания в Москве, пишет ТАСС. Оба свою вину отрицают.

Шпигель родом из Украины (он родился в Хмельницком в 1953 году).

В 1991 году он основал компанию “Биотек”, которая стала крупнейшим в РФ фармацевтическим дистрибьютором, пишет “Коммерсантъ”. С 2003-го по 2013 год был сенатором от исполнительной власти Пензенской области, тогда передал акции компании жене. Forbes Russia в 2015 году оценивал ее состояние в $60 млн.

Российский певец Николай Басков был женат на дочери Шпигеля Светлане в 2001–2008 годах. У пары есть сын.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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