 

Бывшего продюсера Баскова Шпигеля обвинили во взяточничестве. Его поместили в изолятор

22.03.2021, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российского бизнесмена Бориса Шпигеля 21 марта задержали по делу о взятке губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщило агентство ТАСС. 

По данным источников СМИ, у Шпигеля провели обыски.

22 марта пресс-служба Следственного комитета РФ проинформировала, что Белозерцеву, Шпигелю и его жене Евгении Шпигель, директору ОАО “Фармация” Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову предъявили обвинение. 

“В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Следствие ходатайствует перед судом об аресте шести обвиняемых”, – сказано в релизе. 

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова через посредников взятки “в виде денег и иных ценностей” более чем на 31 млн руб. 

Взятки передавались за предоставление группе компаний “Биотек” конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке медикаментов и изделий медицинского назначения, которые закупали за счет бюджета региона, сообщили в Следкоме. 

Белозерцев и Шпигель сейчас находятся в изоляторе временного содержания в Москве, пишет ТАСС. Оба свою вину отрицают. 

Шпигель родом из Украины (он родился в Хмельницком в 1953 году). 

В 1991 году он основал компанию “Биотек”, которая стала крупнейшим в РФ фармацевтическим дистрибьютором, пишет “Коммерсантъ”. С 2003-го по 2013 год был сенатором от исполнительной власти Пензенской области, тогда передал акции компании жене. Forbes Russia в 2015 году оценивал ее состояние в $60 млн.

Российский певец Николай Басков был женат на дочери Шпигеля Светлане в 2001–2008 годах. У пары есть сын. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / NBC – из-за работы на «передовой» латиноамериканцы чаще заражаются коронавирусом

20.12 / Нидерланды запретили авиарейсы из Великобритании из-за мутации COVID-19

24.09 / “Инаугурация” Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси – Кулеба

13.12 / Полицейские подозревают мужчину в поджоге отделения полиции во Львовской области

25.08 / 112 – прежде чем подать воду в Крым, Киев дождётся гуманитарной катастрофы

11.08 / “Дети – это самое важное, что есть в этой жизни”. Тихановская записала видеообращение из Литвы

21.01 / В ходе операции по ликвидации боевиков в Чечне несколько силовиков получили ранения

07.02 / Пушков: В США происходит тоталитарная революция

25.01 / Витовская-Ванца переболела СOVID-19

22.12 / Ле Пен раскритиковала власти Франции за «недоверие народу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска