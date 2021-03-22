63-летняя Стоун вакцинировалась от коронавируса
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63-летняя американская актриса Шэрон Стоун вакцинировалась от коронавируса. Об этом она сообщила 20 марта в Instagram, опубликовав фото, сделанное в момент вакцинации.
“Получила свою первую вакцину”, – подписала актриса снимок. Стоун не уточнила, какой вакциной прививалась.
Актриса отметила, что записалась на вакцинацию на сайте организации, которая занимается тестированием на COVID-19 и вакцинацией от коронавируса.
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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 22 марта в мире сделали 17 млн прививок от коронавируса. Вакцинация проходит в 133 странах. В США сделали 124 млн прививок.
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