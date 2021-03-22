 

63-летняя Стоун вакцинировалась от коронавируса

22.03.2021, 12:10, Новости дня
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63-летняя американская актриса Шэрон Стоун вакцинировалась от коронавируса. Об этом она сообщила 20 марта в Instagram, опубликовав фото, сделанное в момент вакцинации.

“Получила свою первую вакцину”, – подписала актриса снимок. Стоун не уточнила, какой вакциной прививалась.

Актриса отметила, что записалась на вакцинацию на сайте организации, которая занимается тестированием на COVID-19 и вакцинацией от коронавируса.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на утро 22 марта в мире сделали 17 млн прививок от коронавируса. Вакцинация проходит в 133 странах. В США сделали 124 млн прививок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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