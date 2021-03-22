“У мужиков слюни текут рекой”. Королева показала грудь в откровенном платье
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47-летняя российская певица Наташа Королева на своей странице в Instagram поделилась снимком в красном платье с корсетом, поднимающим грудь.
Она позировала с бокалом шампанского в руке.
“Выпьем за любовь!!!” – написала она.
Локацией исполнительница отметила Мальдивы.
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Подписчики прокомментировали фото.
“Супер!!! Наташа огонь!!!” – написал klyukinaelvl198.
“Наташа!!! Вы королева, да просто красавица!!!” – отреагировала liuba_pisareva.
“У мужиков слюни текут рекой. Хороша”, – заявила oleinikovaliuda.
“Это же хорошо, когда все мужики в любом возрасте хотят”, – отметила .
Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в 1973 году в Украине. Летом 1989 она уехала в Москву на прослушивание к российскому артисту Игорю Николаеву. Песня Николаева “Желтые тюльпаны” сделала певицу знаменитой. Сейчас она замужем за стриптизером Сергеем Глушко, в браке с которым в 2002 году родила сына Архипа.
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