 

“У мужиков слюни текут рекой”. Королева показала грудь в откровенном платье

22.03.2021, 12:10, Новости дня
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47-летняя российская певица Наташа Королева на своей странице в Instagram поделилась снимком в красном платье с корсетом, поднимающим грудь.

Она позировала с бокалом шампанского в руке.

“Выпьем за любовь!!!” – написала она.

Локацией исполнительница отметила Мальдивы.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Подписчики прокомментировали фото.

“Супер!!! Наташа огонь!!!” – написал klyukinaelvl198.

“Наташа!!! Вы королева, да просто красавица!!!” – отреагировала liuba_pisareva.

“У мужиков слюни текут рекой. Хороша”, – заявила oleinikovaliuda.

“Это же хорошо, когда все мужики в любом возрасте хотят”, – отметила .

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в 1973 году в Украине. Летом 1989 она уехала в Москву на прослушивание к российскому артисту Игорю Николаеву. Песня Николаева “Желтые тюльпаны” сделала певицу знаменитой. Сейчас она замужем за стриптизером Сергеем Глушко, в браке с которым в 2002 году родила сына Архипа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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