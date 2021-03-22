Подергивание глаз может указывать на заболевания мозга

Ученые рассказали, о чем может говорить подергивание век у человека. Этот признак нередко говорит о ранней стадии заболевания мозга или же нервной системы. Такого мнения придерживается офтальмолог из Великобритании Шэрон Коупленд.

У человека обычно дергаются глаза из-за их сухости, напряжения, усталости, постоянного стресса. Причинами такого состояния также выступает аллергия, курение, чрезмерное употребление кофеина. Иногда с подобной проблемой нужно обратиться к врачу.

Подергивание глаза может происходить от нескольких дней до недель. Если такое состояние наблюдается постоянно, то не нужно затягивать с визитом к офтальмологу или же терапевту.

Существует состояние, получившее название блефароспазм, когда оба века при каждом подергивании закрываются. К тому же наблюдается постоянное трепетание и ощущаются спазмы. Этот симптом может выступать одним из признаков заболеваний мозга и нервной системы. Речь идет о шейной дистонии, болезни Паркинсона, параличе Белла, синдроме Туретта, рассеянном склерозе.

Подергивание век может сопровождаться опуханием глаз и их покраснением. Если зрительные органы выглядят вялыми, то это серьезный повод для прохождения обследования.

Источник: www.medikforum.ru