 

Коронавирус может вызвать атипичное воспаление щитовидной железы

22.03.2021, 12:08, Разное
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Ученые в ходе проведения исследования пришли к выводу, что коронавирус способен вызывать атипичное воспаление щитовидной железы. Оно отличается от патологических процессов, вызванных иными вирусами.
Специалисты провели анализ историй болезни пациентов, которые средне и тяжело переносили коронавирус. У трети участников через 90 дней наблюдались признаки воспаления щитовидной железы, хотя ее функция после COVID-19 нормализовалась. В рамках научной работы специалисты наблюдали за испытуемыми, чтобы понять, почему появляется подобные проблемы.

У 15% заболевших коронавирусом, попавших в отделения интенсивной терапии в Милане, наблюдались изменения гормонов щитовидной железы из-за многофакторных причин, в том числе, воспаления. Обычно функции этого важного органа восстанавливаются в короткий период времени. Однако существует повышенный риск необратимого возникновения патологии, вызванный поздними эффектами коронавирусной инфекции или же атакой иммунной системы на щитовидку.

Источник: glas.ru



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