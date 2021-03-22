 

Неандертальцы следили за гигиеной полости рта при помощи зубочисток

22.03.2021, 12:08, Разное
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Антропологи пришли к выводу, что неандертальцы пользовались зубочистками и следили за гигиеной ротовой полости. Об этом удалось узнать по бороздкам на останках зубов древнего представителя рода людей.
Верхний премоляр и «зуб мудрости» (третий нижний моляр) антропологи из Вроцлавского университета обнаружили в Польше. Находку изучили при помощи радиоуглеродного метода. Оказалось, что возраст останков зубов неандертальцев составляет 46 тысяч лет. Учитывая, что останки хорошо сохранились, ученым удалось создать 3D-модель, подтвердившую их принадлежность к неандертальцам.

Зубных патологий антропологи не выявили, но увидели характерные для использования зубочистки бороздки. При этом неандертальцы пользовались ими регулярно. Это говорит о том, что древние люди следили за гигиеной рта. В дальнейшем зубы были переданы в археологический музей Кракова.

Стоит напомнить, что неандертальцы являются отдельным видом Homo. Точная причина их вымирания пока не установлена, но исследователи считают, что они были ассимилированы Homo sapiens.

Источник: naked-science.ru



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