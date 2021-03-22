 

Россиян ждет подорожание одежды и обуви: в чем причина

22.03.2021, 12:04, Разное
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Руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн сообщила, что подорожание связано с повышением закупочных цен. Так, в начале 2021 года стоимость хлопка увеличилась на 20-35%. Это может привести к росту цен в России на хлопковые изделия до 30%.

В этом году также наблюдается подорожание материалов из нефтепродуктов – на 20%. Заместитель главы S.Oliver Shoes Иван Шахин отметил, что рост цен в первую очередь коснулся полиуретана, из которого производят подошвы и стельку для обуви, а также экокожу.

Шахин добавил, что у продавцов обуви и аксессуаров также выросли расходы на фонд оплаты труда и издержки на логистику. Чтобы не лишиться трафика, торговые компании будут постепенно повышать цены на товары в стране, передает издание “Коммерсантъ”.

По мнению Кофманн, заметное увеличение стоимости одежды и обуви стоит ожидать к летнему сезону. Основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов уточнил, что большинство брендов создавали летнюю одежду еще осенью прошлого года, когда евро и доллар достигли рекордно высоких значений.

В Министерстве промышленности и торговли подтвердили повышение цен на закупочные изделия. Однако ожидать резкого роста цен в России к лету не стоит. Представители ведомства пояснили, что ритейлеры будут демпфировать стоимость товаров, чтобы не потерять покупателей.

Ранее “Дни.ру” написали о том, что запрет неперерабатываемого пластика может серьезно отразиться на экономике страны. Некоторые товары в магазинах подорожают. Все подробности – в этой статье.



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