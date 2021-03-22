 

Эксперт оценил идею Лаврова создать коалицию против западных санкций

22.03.2021, 11:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Переход к подобному антисанкционному взаимодействию – жизненно важный для нас вопрос», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Так он прокомментировал заявление главы МИД Сергея Лаврова китайской прессе о том, что Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции для противодействия односторонним санкциям.

«До определенного времени работа по переходу на альтернативные механизмы расчетов – на национальные валюты и уход от американской финансовой структуры, шла медленно, потому что РФ была под санкциями, а Китай – нет», – отметил эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Любые инициативы, направленные на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, заслуживают всяческой поддержки, подчеркнул Лавров.

«Переход к подобному антисанкционному взаимодействию – жизненно важный для нас вопрос», – отметил Кашин.

«Китайский крупный бизнес был в большей степени глобализован, чем российский, и нацелен на международную экспансию, – добавил собеседник. – В таких условиях интерес к подобному взаимодействию с нашей страной был не всегда сильным». Но обе страны оказались в новой ситуации, поскольку что с мая 2020 года началась резкая эскалация американского санкционного давления на КНР.

«До этого речь шла об отдельных высокотехнологичных компаниях и о предприятиях военно–промышленного комплекса. А сейчас сотни китайских компаний находятся под американскими санкциями. Это создает новые условия для сотрудничества», – полагает Кашин.

По оценке эксперта, сейчас у РФ объем расчетов в национальных валютах составляет где–то 20% от товарооборота. В двусторонней торговле доминирует евро. «Возможно, теперь с помощью политической воли и интересов бизнеса мы сможем осуществить тот рывок, о котором много говорилось – перейти на торговлю в национальных валютах Но в основном, это будет юань, потому что рубль привязан к нефти и очень волатилен», – отметил собеседник.

Со стороны Запада существенной реакции на такое взаимодействие быть не может, добавил эксперт. «Единого Запада в этом вопросе нет. Есть США и их ближайшие союзники – Канада и Австралия. Позиция Евросоюза отличается, так же, как и позиции Японии и Южной Кореи. Каждый играет в свою игру. Дело в том, что Китай является важнейшим торговым партнером для них всех», – отметил Кашин.

«Безусловно, США будут добиваться роста санкционного давления, но больше ничего сделать они не смогут – у них обрушены каналы коммуникации и с нами, и с китайцами», – резюмировал собеседник.

Беседа Лаврова с китайскими СМИ прошла в преддверии визита главы российской дипломатии в Китай. В понедельник министр прибыл в город Гуйлинь, во вторник запланирована встреча главы МИД РФ с китайским коллегой Ван И, сообщило РИА Новости.

Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / Штатам предсказали «цветную революцию»

15.01 / “Теперь жду звонка соседей”. Билык заявила, что во время ее крика в доме прорвало трубу

05.03 / Россия отвергла претензии США по поводу прав человека

30.07 / Тихановская высказалась о задержании россиян в Минске

18.11 / Любимый паб Ефремова оштрафовали

06.03 / В Сумах задержали мужчину, угрожавшего взорвать отделение полиции

12.02 / Макаренко: Мобильные телефоны в Украину ввозят нелегально. Из-за контрабанды гаджетов государство недополучает миллионы

18.09 / Сентябрь без нового iPhone: впервые за 8 лет Apple не представила новый смартфон

12.08 / Власти решили проработать вопрос продления выплат медикам

04.11 / Компания BMW тестирует электрическую версию BMW 3-Series

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска