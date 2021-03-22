 

РФПИ договорился о производстве в Индии 200 млн доз «Спутник V» в год

22.03.2021, 11:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский фонд прямых инвестиций договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.

«РФПИ и компания Virchow Biotech Private Limited (входит в группу Virchow Group), один из ведущих производителей вакцин и фармацевтических препаратов в Индии, объявляют о соглашении для производства в стране ежегодно до 200 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», – заявили в РФПИ, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что завершение технологического трансфера планируется во втором квартале 2021 года, после чего будет развернуто полномасштабное производство вакцины «Спутник V». Выпуск препарата на мощностях Virchow Biotech должен обеспечить глобальные поставки «Спутник V» международным партнерам РФПИ.

«Партнерства по вакцине – главный способ победить пандемию. Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим растущий интерес к вакцине «Спутник V», так как российская вакцина является одним из наиболее эффективных препаратов. Партнерство с Virchow Biotech является важным шагом для обеспечения полномасштабного производства вакцины в Индии и обеспечения препаратом наших международных партнеров по всему миру», – сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Ранее РФПИ и индийская компания Stelis Biopharma договорились о партнерстве для производства 200 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

Напомним, первый замминистра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла сообщил, что третья фаза испытаний российский вакцины «Спутник V» в Индии завершится к середине марта, после этого будет рассмотрено ее экстренное применение в стране.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Пентагон привлек Нацгвардию США для поддержания правопорядка в Вашингтоне

21.07 / СМИ сообщили настоящее имя и подробности биографии луцкого террориста

18.02 / Трамп высказался о возможности участия в выборах президента США

29.01 / За сутки в Украине подтвердили почти 5,2 тыс. случаев COVID-19

26.09 / Селена Гомес впервые показала фанатам послеоперационный шрам

02.10 / Кикабидзе выбрали «знаменем Саакашвили» на выборах в парламент Грузии за «плевки в Россию»

02.07 / Стало известно о состоянии девочки, на голову которой в Подмосковье упала бутылка

20.07 / «Черные ящики» украинского самолета, сбитого Ираном, доставлены во Францию

30.07 / BFM – «вы заслуживали лучшего» — Олимпийский комитет США извинился перед спортсменами за бойкот Олимпиады-80

02.11 / Эксперт сказал, чего не надо ждать в случае победы Санду на выборах в Молдавии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска