Скандалы: Евгений Пригожин подал в СК заявление о попытке похищения спецслужбами США

Бизнесмен уверен, что ФБР согласовывает свои действия с президентом страны Джо Байденом

В понедельник, 22 марта, петербургский предприниматель Евгений Пригожин подал заявление в Следственный комитето попытке его похищения американской ОПГ. Ранее представители ФБР заявили, будто готовы заплатить 250 тысяч долларов тому, кто предоставит информацию о местонахождении бизнесмена. Напомним, его фамилия значится в розыскном списке из 13 россиян, которых спецслужбы США подозревают в так называемом «сговоре» против Вашингтона.

Бизнесмен считает, что Бюро рассчитывает похитить его, чтобы незаконно лишить свободы. Он также уверен, что ФБР согласовывает свои решения с действующим президентом страны Джо Байденом.

Предприниматель добавил, что не совершал никаких преступлений ни на территории России, ни в Америке.

«Фактически органы государственной власти США, объявив вознаграждение за содействие в моем задержании, преследуют цель похитить меня и лишить незаконно свободы под надуманным предлогом, без наличия каких-либо объективных доказательств подозрения меня в совершении преступления», — написано в копии заявления Пригожина, адресованного Следственному комитету РФ.

Ранее пресс-служба «Конкорда» сообщала, что готова ответить иностранным спецслужбам на интересующие их вопросы касательно Пригожина.