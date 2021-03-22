Мнение: Отчетность

В Петербурге вчера произошла любопытная история. Полиция задержала небольшую группу подростков-любителей аниме, которые собрались в кафе. Перед приездом полиции к ребятам подошла незнакомая им женщина и сфотографировалась вместе с ними с радужным флагом. К счастью, задержание в итоге ничем не закончилось – всех через некоторое время отпустили без протокола. Впрочем, теперь факт задержания уже в статистике, а значит – будут меры реагирования от разных служб и тех заведений, где молодые люди учатся или работают.

В каком-то смысле еще одно дело "Нового величия" для бедных. Звезды и премии на нем никто не срубит, а вот палку в отчетности – безусловно. Террор, который проводит режим против населения, вышел на самоподдерживающееся "плато". Раз есть такие абсурдные задержания, значит, есть установка реагировать на любые "подозрительные" сборы людей, а административная система иначе давать установки, чем планировать и вести статистику и учет, не может. Отсюда и проценты выполнения (те самые "палки") и показатели, за невыполнение которых могут быть взыскания, депремирование или просто неудовольствие начальства. И если подозрительные сборы не происходят, значит, их будут провоцировать и создавать из ничего.

Впереди нас ждут вызовы ОМОНа и маски-шоу на вечеринках аквариумистов, филателистов и любителей макраме. Запущенная машина террора сама остановиться не в состоянии, а останавливать ее руководящим указанием тоже не могут: а вдруг иностранные агенты решат, что режим закачался? Поэтому террор не может убывать, он может только прирастать. Даже если пересажают и перестреляют-отравят всю нелояльную к режиму часть народа, террор будет вынужден переключаться на лояльную и равнодушную. Он так устроен, и ничего с этим поделать нельзя. Его не так просто начать, но остановить не в пример сложнее.

—