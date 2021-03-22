 

Иван Ургант заболел коронавирусом

22.03.2021, 11:32, Разное
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42-летний телеведущий и актер Иван Ургант сообщил, что заболел коронавирусом:

– Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи, – написал он, одновременно пошутив насчет блокировки социальной сети. Где, когда и при каких обстоятельствах это могло произойти, ведущий не уточнил. При этом Иван в последнее время вел активную социальную жизнь: помимо ежедневных съемок своего шоу, в начале марта он посещал массовые светские мероприятия.

В комментариях к посту уже посыпались шутки: некоторые спросили, “зачем он, заразный, пришел в Твиттер”, другие же сказали, что теперь у его соведущего по вечернему шоу “Вечерний Ургант” Мити Хрусталева появился шанс стать главным в передаче:

Митя, твой звездный час настал. Вечерний Хрусталев. На Первом.

В пресс-службе Первого канала пока не прокомментировали эту информацию. Также неизвестно, в каком формате будут (и будут ли вообще) проводиться ближайшие съемки “Вечернего Урганта”, выпуски которого выходят ежедневно с понедельника по пятницу.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в больнице, врачи поставили ему диагноз коронавирус.



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