Названа дата проведения «Диктанта Победы»

Акция по сохранению исторической памяти «Диктант Победы» пройдет 29 апреля, работа над вопросами к диктанту завершается, сообщил заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн.

«29 апреля мы в третий раз проводим акцию «Диктант Победы», которая стала традиционным явлением в жизни не только нашей страны, но и за ее пределами», – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, в прошлом году вопросы диктанта были посвящены победным битвам, это было обусловлено 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. «Текущий год – это год 80-летия начала войны, конечно, часть вопросов будет посвящена трагическим событиям первого этапа. (Часть вопросов будет посвящена) нашим великим полководцам, юбилей которых мы сегодня отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Константиновичу Жукову и маршалу Рокоссовскому», – отметил Хинштейн.

«Сейчас наши партнеры из Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета завершают работу над блоками вопросов», – добавил он.

В свою очередь председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что главная цель акции – отстоять незыблемость исторической правды, способствовать формированию твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о значении победы Советского Союза, советского народа над фашистской Германией. «В последнее время интерес к диктанту заметно растет, я вижу в этом стремление людей разного возраста, разных национальностей и профессий отдать дань поколению победителей и принять участие в большом и благородном проекте», – отметил он.

Председатель РИО отметил, что как и прежде всем участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий. Авторы этих заданий – эксперты Российского исторического и военно-исторического обществ, в том числе и сотрудники Российского государственного гуманитарного университета. «В этих вопросах безусловно будет затронута тема преступлений гитлеровцев на оккупированных территориях Советского Союза», – отметил Нарышкин.

Как отметил Александр Хинштейн, организаторы «Диктанта Победы» рассчитывают, что для участия в акции может быть создано более 12 тыс. площадок. «С улучшением эпидемиологической ситуации мы рассчитываем на увеличение количества площадок (для участия в акции по сравнению с прошлым годом). Цифры какие-то для себя ставить искусственно не хотим, но полагаем, что количество площадок, конечно же, должно превысить 11-12 тысяч», – сказал Хинштейн.

Он отметил, что в 2019 году было создано более 1,3 тыс. площадок, а участие в акции приняли более 150 тыс. человек. «В прошлом году, несмотря на пандемию, площадок было создано более 10,8 тыс. в 77 странах, свыше 450 тыс. было участников офлайн, а с теми, кто участвовал онлайн, было более 1 млн человек», – подчеркнул Хинштейн.

По его словам, площадки будут созданы в городах и селах, а также на базе воинских соединений и частей, учебных центров, кадетских училищ, на предприятиях в городах, удостоенных в прошлом году почетного звания Город трудовой доблести, на объектах Роскосмоса, Росатома, на кораблях и зимовьях полярников. «По традиции центральная площадка развернется в Музее Победы на Поклонной горе. Мы также надеемся, что площадка диктанта будет создана на Ржевском мемориале, она станет центральной площадкой Российского военно-исторического общества», – добавил он.

Тем временем глава министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство проанализировало, как улучшить обучение истории по итогам «Диктанта Победы». «По итогам прошедших «Диктантов Победы» мы проанализировали результаты и посмотрели, в том числе, как можно улучшить и преподавание истории, проведение информационной работы по Великой Отечественной войне, по тем событиям, которые навсегда останутся в нашей памяти», – рассказал он передает РИА «Новости».

Кравцов уточнил, что цель министерства – сделать так, чтобы школьники по всей стране могли получать качественные знания, интересные, увлекательные материалы по истории, моделировать те или иные исторические события, показывая их в динамике. Он добавил, что министерство будет двигаться в этом направлении и такие акции, как «Диктант Победы», будут основополагающими в этой работе.

«Диктант Победы» – международная историческая акция, которая позволяет гражданам РФ и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Диктант впервые прошел в 2019 году, участие в акции тогда приняли более 150 тыс. человек.