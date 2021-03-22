 

Ходатайство об аресте пензенского губернатора поступило в суд

22.03.2021, 11:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ходатайство об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще пятерых фигурантов дела о взяточничестве на 31 млн рублей поступило в Басманный суд Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу: Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову на срок до 20 мая 2021 года», – сказала она, передает РИА «Новости».

Ранее СК предъявил им обвинения, в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.

Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.

В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Свидетель по делу историка Соколова рассказал, как нашел тело аспирантки

28.10 / CNN – из-за приближения тайфуна «Молаве» Вьетнам намерен эвакуировать 1,3 млн человек

09.11 / Байден представит свой план по борьбе с COVID-19. Он обяжет всех жителей штатов носить маски

15.01 / Юрист: Требование ФСИН заменить Навальному срок по делу «Ив Роше» на реальный законно

13.03 / Яценюк заявил, что за ситуацию с вакцинацией Зеленскому следовало бы “накрутить хвост” премьер-министру

10.01 / Минздрав Украины объяснил запрет продажи ряда товаров

07.10 / Детский омбудсмен Кузнецова переболела коронавирусом

22.07 / Замглавы МИД Польши – суверенитет Белоруссии уважаем, но хотим видеть там честные и прозрачные выборы

20.11 / Потап показал утро с Каменских

27.11 / Министр финансов Украины: Апокалипсиса нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска