Интимные услуги в домах для престарелых

Уже более трёх месяцев Ковид-19 держит Голландию на строгом карантине. Среди прочего закрыта отрасль секс-услуг. Амстердамский район красных фонарей переживает небывалый кризис. Но есть исключение. Организация “Особые медицинские услуги” по-прежнему оказывает помощь своим клиентам: престарелым и инвалидам, проживающим как дома, так и в специальных учреждениях.





Таких организаций в Голландии четыре, в каждой задействованы от 20 до 30 сотрудниц. В отличии от обычных проституток они могут продолжать свою работу в условиях локдауна. Директор одной из этих фирм, Марго ван Амстел, не согласна с тем, что её подчинённых причисляют к ординарным жрицам продажной любви: «Посетитель борделя имеет выбор, он может найти сексуальную партнёршу иным способом. У наших же клиентов – в частности, людей очень пожилых или парализованных или психически нестабильных – выбора нет совсем. Далеко не все подобные пациенты нуждаются в интимном контакте. Но некоторым он необходим, более того, является неотъемлемым компонентом их терапии. Разумеется, мы соблюдаем обязательные меры предосторожности: маски, гель и пр. Наши работницы регулярно делают тест на Ковид. А сейчас почти все прошли вакцинацию – одними из первых в стране, поскольку считаются медперсоналом. За весь период пандемии наше бюро было закрыто лишь полтора месяца, во время первой волны. Тогда практически всё находилось на замке, даже регулярная медицинская помощь была почти недоступна. В тот период вынужденного отпуска я ещё больше убедилась в том, насколько важна наша работа. Клиенты звонили мне, умоляя нарушить запрет и тайно послать к ним ‘подружку’ – так они обычно называют наших сотрудниц. Разумеется, я отказывала. Но к счастью, в мае 2020го правительство дало нам зелёный свет и с тех пор препятствий не чинило».

«Ещё лет десять назад мало кто задумывался о сексуальных потребностях престарелых», – продолжает Марго. «Доходяге за 80, а то и за 90, носит памперсы, а ему ещё секс подавай! Но так думать неправильно. Этот мужчина в течение 40-50 лет жил с женой, а тут оказался один. В таком возрасте ему редко нужен традиционный половой акт. Чаще интимный контакт ограничивается нежными прикосновениями, ласками и эротическим массажем. И разумеется, душевной беседой за чашечкой кофе. Периодичность таких сеансов зависит от многих факторов. Как правило, они проводятся раз в две недели. Круг наших клиентов разнообразен, далеко не все – старики. Есть инвалиды с детства или после несчастного случая. Люди умственно отсталые или с расстройствами психики. К каждому мы применяем индивидуальный подход. Например, для одного относительно молодого человека с тяжёлой формой аутизма важно чёткое соблюдение определённых ритуалов. Сначала он показывает женщине свою коллекцию игрушечных машинок, после этого они играют в его любимую игру. Потом вместе принимают душ и занимаются любовью. Он признаёт только одну постоянную ‘подружку‘, так что если та в отпуске или на больничном, он терпеливо ждёт её возвращения, отказываясь от услуг других. Впрочем, он – не исключение. Многие наши пациенты отличаются постоянством и неохотно соглашаются на замену. Большинство моих подчинённых – бывшие медработники, имеющие опыт ухода за пожилыми и больными людьми. Поэтому они знают, как с ними обращаться».

Одну из работниц организации зовут Эмма. Она рассказывает: «Я имею среднее медицинское образование. До поступления в Бюро особых услуг работала медсестрой в доме для престарелых. Тогда я поняла, как жильцам необходимы тепло и ласка. А некоторым и реальный секс. Я люблю свою настоящую профессию, но друзья и родные не знают, чем я занимаюсь. Лишь лучшая подруга в курсе. Мои взрослые дети и бывший муж думают, что я по-прежнему медсестра. К сожалению, не все люди мыслят достаточно толерантно и свободно».

Эмме 55 лет, но годы для её работы– не помеха: «Есть коллеги и постарше. Для нашей специальности необходим солидный жизненный опыт. Да и клиентам более комфортно с женщиной среднего возраста. Два моих пациента страдают болезнью Альцгеймера, вряд ли с ними справилась бы молодая девушка. Один из них проявляет грубость, а то и агрессию, но мне удаётся его усмирить. Благодаря мне другие обслуживающие его медсёстры и сиделки чувствуют себя в безопасности. Если он проявляет к ним сексуальные домогательства, они отвечают: ‘Вы не по адресу, для этого у вас есть Эмма!’ Удивительно, но он понимает это и прекращает приставания. Я пытаюсь ко всем клиентам относиться с одинаковыми вниманием, однако у меня есть свои симпатии и предпочтения. Мне наиболее комфортно работать с умственно отсталыми. Обычно это люди добрые, наивные и открытые. Что на уме, то и на языке…»

Директор Марго ван Амстел верит, что её бюро и подобные ему организации постепенно займут достойное место в системе медицинского обслуживания: «К счастью, есть положительные подвижки, например, всё больше домов для престарелых имеют в своём штате врача-сексолога. И некоторые медицинские страховые компании включают наши услуги в свой пакет».