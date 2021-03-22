Туристы готовы ехать за северным сиянием даже на край света, например в Россию

У некоторых людей увидеть северное сияние — это мечта детства, но осуществить её не так уж легко, отмечает журналист France 2. Туристы едут на север РФ за полярный круг, терпят холод, и не всегда получают результат. Но эксперты обещают, что в ближайшие годы это явление будет чаще.

Это уникальное явление, и оно движется. Северное сияние рождается при столкновении солнечных частиц с высокими слоями атмосферы Земли. Некоторые готовы ехать на край света за этим спектаклем. Охота начинается в РФ за полярным кругом. Чем ближе мы к полюсам, тем больше шансы увидеть северное сеяние. Зачастую это не очень гостеприимные зоны. Сегодня здесь минус 15.

ЖУРНАЛИСТ France 2: Погода экстремальная, да?

ФАБРИС РУССО, турист из Франции: Да. Но нужно хорошо одеться, плюс у нас сегодня был хороший завтрак. Так что можно сказать, что наша батарейка заряжена.

Эти французские туристы приехали сюда специально из Москвы. Холод не играет совершенно никакой роли в создании северного сияния. Важно, чтобы было ясно.

ВИКТОР БАЛЬГЕР, фотограф: Северное сияние сейчас невозможно. Но при таком ветре небо может быстро очиститься к вечеру.

И этим вечером ни одного облака не мешало взгляду. Зимой более долгие ночи увеличивают шансы увидеть северное сияние: чем темнее, тем лучше. Ожидание начинается в машине. Магнитная активность приходится кстати.

ПАВЕЛ АГЕЙЧЕНКО, туристический гид: Прогнозы суперхорошие. Мы находимся прямо в пятне, которое идёт к нам.

Но нужно ещё немного удачи, и после полуночи энтузиазм падает.

ФРАНСУАЗА РУССО, туристка из Франции: Мы замёрзли.

ЖУРНАЛИСТ France 2: Вы готовы ещё долго ждать?



ФРАНСУАЗА РУССО: Нет, я хочу вернуться.

Последний взгляд, чтобы потом не сожалеть. За три дня они не увидели северного сияния ни разу. Наша охота продолжилась через несколько дней с группой россиян.

ГИД: Мы скоро приедем в хорошее место. Нужно будет лишь ждать.

После 30 километров дороги начинается ожидание. И вдруг…

АНАСТАСИЯ КУРЧЕВСКАЯ, туристка из России: Мы что-то видим. Немножко зелёного вон в той стороне.

Начало северного сияния лучше видно на фотографиях, чем невооружённым глазом.

АРТЁМ ЕРШОВ, туристический гид: Нужна экспозиция в 10, 15, 20 секунд в зависимости от северного сияния и результата, который мы хотим получить.

Вот наконец-то наше северное сияние. Это явление длится всего минут 20, за это время нужно сделать портрет каждого туриста.

АРТЁМ ЕРШОВ: Тут главное человеку совсем не двигаться 13-15 секунд, чтобы результат был хорошим, чётким, чтобы лицо было прорисовано и северное сияние на заднем плане было красивое.

Эти фотографии иногда отмечают реализацию детской мечты.

ТУРИСТКА ИЗ РОССИИ: Мне уже много лет, и я давно хотела его увидеть. Мне понравилось, что оно двигается, что оно не неподвижное. Как какой-то занавес.

Активность северного сияния циклична, в ближайшие годы она будет возрастать. Кульминация ожидается к 2024-2025 году.

Дата выхода в эфир 20 марта 2021 года.