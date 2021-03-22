Contra Magazin предлагает избавить НАТО от мучений и распустить

Так как РФ не годится на роль реальной угрозы для Европы, в НАТО и Вашингтоне судорожно ищут для себя нового врага, пишет Contra Magazin. И на эту роль подходит Китай, но есть вариант и получше, убеждён автор статьи. А именно распустить альянс, ведь на самом деле его создание — это «самая большая ошибка США в истории».



Reuters

Изначально НАТО создавалось для защиты Европы от возможного вторжения Советского союза, пишет Contra Magazin. При этом во время Второй мировой войны СССР был союзником Великобритании и США, и только потом его официально объявили врагом, напоминает автор статьи. Но в действительности возможность вторжения в Европу коммунистов равнялась нулю, ведь Советы понесли в войне огромные потери, как экономические, так и человеческие.

Последнее чего хотел СССР, так это ещё одной войны, подчёркивает издание. Не стоит забывать и о том, что сдерживающим фактором служило наличие у США ядерного оружия. И американцы были готовы его применить, как показала бомбардировка Японии. Но сторонники того, чтобы превратить США в «государство национальной безопасности», то есть страну, наделённую неограниченным полномочиями, нужен был новый официальный враг для замены нацистской Германии. Советский союз и «безбожный коммунизм» идеально подходили на эту роль. В результате американцам начали внушать мысль, что существует международный заговор коммунистов с целью захватить остальной мир.

Для того, чтобы убедить граждан США и Западной Европы в том, что СССР представляет серьёзную угрозу, американские политики начали представлять оккупацию Восточной Европы и Восточной Германии после Второй мировой войны как пример «агрессии коммунистов». Но они, по-видимому, забыли, что на Ялтинской конференции бывший президент США Франклин Рузвельт лично передал эти территории советскому лидеру Иосифу Сталину. И зачем ему было от них отказываться, если они могли послужить буфером на случай повторного вторжения.

В «фанатично антикоммунистической среде» в годы холодной войны и было основано НАТО, продолжает автор. Но в 1989 году конфликт неожиданно закончился, и тут у истеблишмента в Вашингтоне и альянсе началась паника. Ведь он лишился обоснования для своего существования. И тогда там начали «ворошить гнездо на Ближнем Востоке», чем спровоцировали ответную реакцию террористов, и тут же объявили им войну, позволившую в очередной раз оправдать необходимость своего существования.

Тем временем альянс продолжил поглощать бывшие страны Варшавского договора, пододвигая свои войска и ракеты к российской границе. В НАТО также надеялись вызывать ответную реакцию Москвы, что и произошло на Украине. Однако многие эксперты убеждены, что РФ не представляет реальную угрозу для Европы, и потому НАТО нужен новый враг в лице, например, Китая. Это вполне бы соответствовало имперскому образу мышления: если какое-нибудь государство начинает процветать и развиваться, лучше его устранить, прежде чем оно станет слишком большим и могущественным.

Но есть и альтернативный вариант, считает автор: «А как насчёт того, чтобы оставить Китай и Россию в покое? Что в этом неправильного? Что неправильного в том, что другие страны стремятся к благосостоянию?». Факт в том, что НАТО изначально не надо было создавать, убеждён он. По его словам, это была «самая большая ошибка США в истории». И теперь, чтобы «избавить альянс от мучений», нужно его распустить, отказавшись от идеи построения «государства национальной безопасности», призывает Contra Magazin.