«Всё ради политики» – экс-глава Погранслужбы США обвинил администрацию Байдена в миграционном кризисе

Всего лишь за один месяц власти США задержали 100 тыс. нелегальных мигрантов, что говорит о том, что Америка столкнулась с новым кризисом на границе, однако администрация Байдена пытается всеми силами замять ситуацию, пишет в своей статье для The Hill экс-глава Пограничной службы США Марк Морган. По его мнению, исходя из соображений политического характера команда Байдена отказалась от инструментов предыдущей администрации и теперь, столкнувшись с кризисом, пытается найти козла отпущения.



Reuters

В своей объёмной докладной записке, которая вышла 16 марта, Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас пытается убедить как защитников американских границ, так и американский народ в целом, что кризис, инспирированный администрацией Байдена, — это на самом деле вовсе не кризис, а просто «трудная» ситуация, пишет в своей статье для The Hill экс-глава Пограничной службы США Марк Морган.

Подобная попытка изменить реальность — реальность, в которой американские власти всего за один месяц задержали более 100 тыс. нелегальных мигрантов, — это оскорбление как для стражей границ, так и для США в целом. В последние несколько недель резко возросло количество задержаний, причём эти цифры затмили собой даже показатели пограничного кризиса 2019 года. При этом места временного содержания забиты под завязку, что повышает риски распространения коронавируса.

Между тем, продолжает экс-чиновник, конкретные данные о масштабах кризиса, и, в частности, информацию о точном количестве людей, отпущенных в приграничных районах, а также перевезённых вглубь США, становится всё труднее получить по официальным каналам. «Администрация Байдена заблокировала СМИ и широкой публике доступ к данным и центрам содержания под стражей для мигрантов, а Белый дом отказывается отвечать на вопросы о том, что происходит», — отмечает Морган.

Многие участки американской границы не охраняются, поскольку кадры, которые должны этим заниматься, отвлекаются на то, чтобы справиться с наплывом семей иммигрантов и несовершеннолетних без сопровождения. Эти кадры также вынуждены заниматься освобождением тысяч нелегально въехавших в США мигрантов. Многие эффективные инструменты, решения и органы власти были без каких-либо предупреждений упразднены, однако их место так и осталось пустовать, если не считать смутного послания нелегалам, которое гласит: «Не приезжайте к нам сейчас».

Несмотря на этот кризис, докладная записка министра Майоркаса скорее смахивает на предвыборную речь, а не на чёткое и честное описание реальной обстановки на юго-западной границе. И вместо того, чтобы взять на себя ответственность за кризис, администрация США вьётся ужом и пытается лгать тем самым мужчинам и женщинам, которые оказались под угрозой в рамках кризиса, который Белый дом допустил из-за своего идеологического высокомерия.

По мнению автора, совершенно очевидно, что министр МВБ пытается свалить вину за свои промахи на предыдущую администрацию, параллельно переписывая историю и выдумывая собственные факты. При этом Майоркас предпочитает помалкивать о том, насколько исчерпывающими были брифинги, предоставленные команде Байдена относительно положения на границе, где также оценивалась эффективность различных инструментов и политических решений, принятых для борьбы с миграционным кризисом 2019 года.

Эксперты по пограничной безопасности предупреждали о том, чем чревата отмена этой политики. Команда Байдена слышала, что станции погранслужбы не располагают достаточным потенциалом, чтобы справиться со следующим наплывом; они слышали, что Министерство здравоохранения и социальных служб не имеет возможностей для содержания мигрантов под стражей. Они слышали, что организации контрабандистов воспользуются риторикой — не говоря уже о реальном положении вещей — гласящей, что границы США настежь открыты. «Тем не менее они отмахнулись от советов экспертов и ринулись демонтировать всю систему — и всё во имя политики. Теперь, когда страна узрела этот кризис и поняла, что администрация Байдена не была к нему готова, они изо всех сил пытаются найти козла отпущения», — подчёркивает Морган.