Бьют и царапают – воскового Трампа из Сан-Антонио убрали на реновацию

В свою бытность президентом США Дональд Трамп нередко подвергался нападкам со стороны критиков, однако это не идёт ни в какое сравнение с побоями, с которыми столкнулась его фигура в «Восковом дворце» Луи Тюссо в Сан-Антонио, пишет The New York Times. Как отмечает газета, хотя повреждения далеко не всегда наносились вандалами, организаторам выставки всё равно пришлось удалить воскового Трампа на ремонт.



Ripley’s Believe It or Not!

Ещё в свою бытность президентом США Дональд Трамп нередко сетовал на постоянные нападки со стороны критиков, однако подобные тычки не идут ни в какое сравнение с избиением, которому подверглась его статуя в «Восковом дворце» Луи Тюссо в Сан-Антонио, пишет The New York Times.

В последнее время восковую фигуру Трампа так часто били и царапали, что на этой неделе её решили удалить с экспозиции на ремонт.

Тем не менее статуя Трампа — это далеко не первая фигура политика или знаменитости, которую зрители пытаются испортить. Более того, история подобных случаев насчитывает уже несколько десятилетий.

В частности, по словам пресс-секретаря компании Ripley Entertainment Сюзанны Смагалы-Поттс, фигуры политиков, в число которых входят бывшие президенты Барак Обама и Джордж Буш — младший, подчас приходилось временно убирать из выставочного зала, так как им нередко наносили повреждения.

«Иногда это делают нарочно. Иногда — нет, — отметила она. — Некоторые люди нередко испытывают к политическим деятелям более сильные чувства, чем к знаменитостям».

В своё время жертвой вандалов пал даже Адольф Гитлер: в 2008 году в берлинском Музее мадам Тюссо протестующие обезглавили его фигуру. После реставрации восковой фюрер вернулся в музей — однако на этот раз он оказался под защитой стеклянной витрины и двух охранников.

По словам Смагалы-Поттс, она не знает, выставит ли музей в Сан-Антонио охрану у статуи Трампа после того, как она вернётся после ремонта.

Нападения на восковую фигуру бывшего лидера США участились во время выборов в прошлом году. Даже после того, как его статую перенесли в вестибюль, где она постоянно находилась в поле зрения смотрителей, некоторым посетителям это не помешало продолжить царапать воскового президента.