 

Мнение: Веселье продолжается

22.03.2021, 11:24, Разное
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Свежая подборка покаяний выложенных МВД Белоруссии на тему задержания админов и участников телеграм-каналов.
Закрытые чаты внезапно оказались не очень закрытыми.

Степень искренности покаяний по шкале от 1 до 10 можете оценить сами.

PS. Кстати, Лукашенко назвал бывшего главу МВД Белоруссии Караева (который занимался подавлением протестов в жесткой фазе белорусских событий) одним из его гипотетических сменщиков после того, как в стране пройдет Конституционная реформа.

Источник: Colonel Cassad



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