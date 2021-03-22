Мнение: Веселье продолжается

Свежая подборка покаяний выложенных МВД Белоруссии на тему задержания админов и участников телеграм-каналов.

Закрытые чаты внезапно оказались не очень закрытыми.

Степень искренности покаяний по шкале от 1 до 10 можете оценить сами.

PS. Кстати, Лукашенко назвал бывшего главу МВД Белоруссии Караева (который занимался подавлением протестов в жесткой фазе белорусских событий) одним из его гипотетических сменщиков после того, как в стране пройдет Конституционная реформа.

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