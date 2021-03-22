“Все органы в шоке”. Беременную Квиткову госпитализировали

Беременная победительница девятого сезона реалити-шоу “Холостяк” на СТБ Дарья Квиткова 21 марта в Instagram Stories разместила видео из больничной палаты.

Она рассказала, что оказалась в стационаре, где ей сделали УЗИ и спектр других анализов.

Скриншот: kvittkova / Instagram

Оказалось, что у Квитковой почечная колика.

Скриншот: kvittkova / Instagram

“Почечная колика у всех беременных есть, но проходит она у всех по-разному. Кто-то даже о ней не знает, кого-то она беспокоит. Она из-за того, что матка растет и давит на мочевыводящие пути. Грубо говоря, все органы в шоке и растущую матку не очень любят”, – рассказала она.

Скриншот: kvittkova / Instagram

В мае 2020 года Квиткова вышла замуж за главного героя шоу “Холостяк”, ведущего Никиту Добрынина, 12 августа состоялась торжественная церемония бракосочетания. Зимой 2021 года пара объявила, что вскоре у них родится сын.

Девятый сезон реалити-шоу “Холостяк” состоялся весной 2019 года. Добрынин и Квиткова стали единственной парой, которая за всю историю украинского проекта узаконила отношения после завершения съемок.

2 марта 2021 года стало известно, что Добрынин будет ведущем проекта “Холостяк” на российском канале ТНТ. Главным героем шоу заявлен российский певец Тимати (Тимур Юнусов). Отмечается, что премьера шоу состоится 14 марта.

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