В Луганской области спецназ КОРД задержал подозреваемых в наркоторговле

В Луганской области полиция при поддержке спецназа КОРД задержала группу подозреваемых в торговле психотропными препаратами PVP. Об этом сообщила пресс-служба КОРД в Facebook 22 марта.

Во время обысков у подозреваемых изъяли психотропные вещества, деньги, мобильные телефоны и “другие улики, которые подтверждают причастность этих лиц к совершению преступления”, заявили в полиции.

https://www.facebook.com/KORD.NPU/posts/3097914250443370

Наркотические вещества продавали на территории области. Всем членам группы объявили о подозрении в совершении преступления, один человек задержан.

“Следователи при поддержке областной прокуратуры направили следственному судье ходатайство об избрании в отношении всех членов группы меры пресечения в виде содержания под стражей”, – уточнили правоохранители.

Максимальное наказание по статье о наркоторговле – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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