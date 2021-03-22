В ДТП в Польше погиб сменный водитель автобуса с украинцами – полиция

Жертвой ДТП возле населенного пункта Кашице в Польше стал сменный водитель автобуса с украинцами. Об этом 22 марта сообщила полиция Подкарпатского воеводства.

На фотографиях, опубликованных ведомством, показан автобус в кювете возле развилки дорог.

ДТП произошло около 23.00 воскресенья, 21 марта, отметили польские правоохранители. По их данным, автобус, следующий по маршруту Вроцлав – Черновцы, “неожиданно съехал с дороги”, наткнулся на энергопоглощающие барьеры и оказался в кювете.

В автобусе в момент аварии находились 10 человек, в том числе два водителя. В результате ДТП в больницы трех польских городов попали пять украинцев.

За рулем находился 23-летний гражданин Украины. Полиция выяснила, что он был трезвым.

Ранее о погибшем в ДТП в Польше украинце сообщал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Авария произошла в том же районе, где 6 марта с эстакады в кювет слетел автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами. Шесть человек тогда погибли, более 40 пострадали. По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением.

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