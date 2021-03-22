Мейхер покинула шоу “Голос країни” после вокального поединка

Украинская певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер 21 марта покинула шоу “Голос країни. Перезавантаження” на “1+1”. Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.

Мейхер приняла решение уйти из проекта после вокального поединка Юлией Тимочко – участницей шоу из команды своего тренера, певицы Тины Кароль. Участницы шоу исполнили песню российской певицы Аллы Пугачевой “Две звезды”.

“Я человек, который себя реализовал, реализует и будет реализовывать. Тина, думаю, ты будешь не против, потому что ты, конечно, чувствуешь, насколько Юля профессиональная и насколько ей нужна поддержка. Юлечка, я хочу, чтобы ты здесь осталась. А тебе, Тина, я благодарна за этот опыт”, – прокомментировала свое решение Мейхер в эфире шоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос краі * ни (@goloskrainy_official)

14 февраля Мейхер по итогам четвертого эфира слепых прослушиваний стала участницей проекта “Голос країни”. Она спела Mon Mec A Moi из репертуара французской певицы Патрисии Каас.

Во время выступления к ней повернулись все четыре тренера проекта. Комментируя свое участие в проекте, Мейхер заверила, что это не навредит другим участникам, которые хотят “как-то начать свой большой творческий путь”.

Премьера 11-го сезона шоу “Голос країни” состоялась 24 января. Тренерами проекта, помимо Тины Кароль, стали певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik.

—