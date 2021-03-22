Максим Галкин опроверг обвинения в пении Пугачевой под фонограмму

Российский комик Максим Галкин публично заступился за свою жену Аллу Пугачеву. В шоу «Сегодня вечером» актер Алексей Веселкин заявил, что она пела под фонограмму.

Спор между Максимом Галкиным и Алексеем Веселкиным разгорелся из-за его обвинения звезд отечественной эстрады в том, что певцы в 90-е пели под фонограмму почти все. Исключением был Сергей Пенкин, выступавший на сцене только вживую.

Однако Максим Галкин не согласился с этими словами. Он отметил, что живет в доме с большим количеством музыкантов. Его супруга певица, ее дочь, бывший муж Филипп Киркоров и сам он, тоже занимаются пением. И он прекрасно знает, что все они поют только вживую, а не под фонограмму.

Источник: argumentiru.com