 

Максим Галкин опроверг обвинения в пении Пугачевой под фонограмму

22.03.2021, 11:20, Разное
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Российский комик Максим Галкин публично заступился за свою жену Аллу Пугачеву. В шоу «Сегодня вечером» актер Алексей Веселкин заявил, что она пела под фонограмму.
Спор между Максимом Галкиным и Алексеем Веселкиным разгорелся из-за его обвинения звезд отечественной эстрады в том, что певцы в 90-е пели под фонограмму почти все. Исключением был Сергей Пенкин, выступавший на сцене только вживую.

Однако Максим Галкин не согласился с этими словами. Он отметил, что живет в доме с большим количеством музыкантов. Его супруга певица, ее дочь, бывший муж Филипп Киркоров и сам он, тоже занимаются пением. И он прекрасно знает, что все они поют только вживую, а не под фонограмму.

Источник: argumentiru.com



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