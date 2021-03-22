 

Лариса Гузеева рассказала о конфузе на съемках, случившемся первый раз за 13 лет

22.03.2021, 11:20, Разное
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В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Лариса Гузеева рассказала, что с ней произошел на съемках конфуз. По словам ведущей «Давай поженимся!», такая ситуация случилась с ней впервые за 13 лет работы на Первом канале.
Лариса Гузеева продемонстрировала пустой стол в гримерке и призналась, что забыла всю свою косметику. 61-летняя ведущая заявила, что намерена теперь быть «простушкой». Однако перед зрителями теледива предстала с идеальной укладкой и с профессиональным макияжем, который ей сделал личный гример. Лариса Гузеева всегда тщательно подходит к выбору образов для съемок программы «Давай поженимся!». Она отдает предпочтение элегантным нарядам и не любит, когда кто-то пытается критиковать ее внешность.

От карьеры в киноиндустрии Лариса Гузеева практически полностью отказалась. Она успешно работает телеведущей, а недавно вошла в состав жюри шоу «ТикТок Талант», которое выходит на канале «Пятница!».

Источник: www.popcornnews.ru



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