Анастасия Волочкова показала фото со дня рождения нового возлюбленного

В микроблоге Instagram Анастасия Волочкова продолжает раскрывать подробности личной жизни, но лицо своего нового возлюбленного пока не показывает. Балерина обнародовала фотографии со дня рождения очередного бойфренда, которое они отметили в компании друзей.

У Анастасии Волочковой после болезненного расставания с предыдущим мужчиной началось новое романтическое приключение. Она показала фото с возлюбленным, но пара стояла спиной друг к другу, поэтому его лицо рассмотреть было невозможно. Балерина продолжает интриговать поклонников. Судя по снимкам, новый избранник выше ростом Анастасии Волочковой.

Для празднования дня рождения возлюбленного танцовщица выбрала мини-платье голубого цвета с глубоким вырезом на груди. Пара также позировала на фоне праздничного стола, обнявшись. Однако и в этот раз ухажер скрыл свое лицо за крепкими объятиями балерины.