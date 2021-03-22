 

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 9,2 тысячи

22.03.2021, 11:07, Разное
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За минувший день в России обнаружили 9 284 заболевших. Менее половины из них – 10,9% – не имеют ярко выраженных симптомов. Полностью выздоровели 7 790 человек, умер 361 пациент.

Всего диагноз поставили жителям 83 регионов. На первом месте по числу больных оказалась Москва. Суточный прирост в столице составил 1 586. За ней идут Санкт-Петербург и Московская область с 865 и 646 инфицированными соответственно.

В первую десятку регионов также попали Нижегородская (339 случаев), Ростовская (240 случаев), Воронежская (204 случая), Самарская (203 случая), Иркутская (182 случая), Саратовская (164 случая) и Свердловская (152 случая) области.

Таким образом, общее количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, сегодня составляет 4,46 миллиона. Вылечились и покинули больницы 4,07 миллиона человек. С начала пандемии было зафиксировано 95,3 тысячи летальных исходов.

Ситуация с COVID-19 в России постепенно улучшается, однако расслабляться пока рано. Власти просят граждан не забывать носить медицинские маски в общественных местах (транспорте, такси, магазинах, аптеках, театрах и т.п.) и соблюдать социальную дистанцию.

18 январе во всех регионах России началась масштабная вакцинация. Привиться от коронавирусной инфекции могут все категории граждан. Сегодня известно о трех официально зарегистрированных отечественных вакцинах – “Спутник V”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”.



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