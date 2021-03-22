В России появятся хлеб и мясо из насекомых

Член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы Андрей Зюзин заявил, что на прилавках магазинов России появятся мясо и хлеб из белка насекомых. Это произойдёт в ближайшие 10 лет.

Зюзин отметил, что подобные продукты уже поступают в продажу. Специалист пояснил, что белок насекомых довольно полезен. В частности, он обладаетиммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами, сообщает телеканал “360”.