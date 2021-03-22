 

В России появятся хлеб и мясо из насекомых

22.03.2021, 11:16, Разное
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Член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы Андрей Зюзин заявил, что на прилавках магазинов России появятся мясо и хлеб из белка насекомых. Это произойдёт в ближайшие 10 лет.

Зюзин отметил, что подобные продукты уже поступают в продажу. Специалист пояснил, что белок насекомых довольно полезен. В частности, он обладаетиммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами, сообщает телеканал “360”.



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