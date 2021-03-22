Мнение: Эталонный губернатор

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного накануне по делу о взятке, уже доставили в Москву. Идет проверка причастности чиновника к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых регион мог потерять около 3 млрд рублей.

А ведь парень был чуть ли не эталонным губернатором. Хорошим губернатором был. Настолько хорошим, что в сентябре прошлого года «Единая Россия» выдвинула его на второй губернаторский срок. И он оправдал доверие партии, набрав 78,72% голосов.

Ну а как не доверять человеку, который решительно боролся с коррупцией. Вот здесь много цитат Белозерцева о коррупции и борьбе с коррупцией.

Невольно задумаешься, неужели все, кто набирает на выборах под 80% и много говорит о борьбе с коррупцией – такие же как Иван Белозерцев?

Фотография отсюда

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