 

Прекрасное шоу – Личное мнение

22.03.2021, 11:06, Разное
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Во время представления в Казанском цирке подрались два слона. Людей эвакуировали, всё обошлось.

«Слоны сошли с ума в Казанском цирке. Хорошо, что мы сидим далеко от этого безобразия», — так прокомментировал происходящее на арене зритель, снявший видео.

https://t.me/lenamiro/8443
Видео: Телеграм

Ты хотела посмотреть шоу слонов? Вот, смотри — рассуждает зритель с камерой, по голосу которого и не поймёшь сразу, доволен он устроенным шоу или нет.

Как мне показалось, он даже рад — где ещё такое увидишь, да ещё с безопасного расстояния?

Я же смотрю на это и перед моими глазами — туземцы, бегающие вокруг животных и улюлюкающие от радости. Несчастные люди, которым культурные развлечения недоступны.

Лувр? Музей современного искусства в Нью-Йорке? Третьяковка, в конце концов? Нет, их главное развлечение — телевизор с Сябитовой. Изредка — цирк с животными, которых содержат в неволе.

Слоны сошли с ума? Серьёзно? Точно они?

До слёз жалко слонов. Тигров. Медведей. Да и людей, пришедших на представление, я понимаю — не осуждаю, их тоже жалко. Что они видели в жизни? Мучения животных для них — праздник. В Рим-то не полетишь — дорого.

Люди жестоки. Слоны дерутся? Вот ведь радость! Главное событие пятилетки, а то и всей жизни. Внукам можно рассказать, как стала свидетелем битвы слонов на арене. В Древнем Риме о гладиаторах так легенды слагались.

Вопрос тут не к зрителям и не к устроителям шоу. Они закон не нарушают, у нас можно эксплуатировать цирковых животных. Но почему государство не запретит подобные представления, как это сделали уже во многих цивилизованных странах, я никак не могу понять.

Дорогие законодатели, я всё понимаю — сегодня вы обсуждаете конфискованные чарки губернатора Пензы. Смеётесь наверное, но отвлекитесь — нашей стране необходим закон, запрещающий цирковые шоу с животными.

И, нет — тех, кого эти представления расстраивают, немало. Возможно, даже больше тех, кто на эти жестокие шоу ходит.

Источник: Лена Миро



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