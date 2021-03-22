Мнение: Крепкий рубль

Российские миллиардеры недовольны. Пока центробанки западных стран опускают свои валюты в трясину ПОПС (политики отрицательных процентных ставок), наш ЦБ впервые с 2018 года повысил ставку на четверть процента, до 4,5% годовых. Мало того российский ЦБ намерен повышать ставку и дальше:

https://lenta.ru/news/2021/03/20/cbrost/

Похоже, последствия льготной ипотеки и прочих впрыснутых в экономику халявных денег оказались достаточно болезненными, чтобы Эльвира Набиуллина смогла вернуть себе рычаги управления финансовой политикой. Можно ожидать, что теперь всё пойдёт по сценарию здравого смысла: умеренная ставка, низкая инфляция, никакой раздачи денег стервятникам.

Миллиардеры, как водится, недовольны — но, разумеется, вовсе не тем, что «доходы беднейших россиян перестанут расти». Как мы видим хотя бы на примере США, низкие ставки не приводят к повышению доходов населения, ибо напечатанные деньги оседают в карманах банкиров и крупных промышленников, не успевая дойти ни до малообеспеченных слоёв, ни хотя бы до среднего класса. Низкие ставки приводят к инфляции, а инфляцию не зря называют «налогом на бедных»: больнее всего она бьёт как раз по тем, кто живёт от зарплаты до зарплаты.

Мы это могли наблюдать сейчас хотя бы на примере льготной ипотеки. Маленькие квартиры в Петербурге подорожали на 30% — и оплачивать эти дополнительные 30% будут как раз покупатели маленьких квартир, то есть отнюдь не самая богатая часть общества. В выигрыше останутся только застройщики: при помощи механизма льготной ипотеки государство сделало им роскошный подарок, не взяв с застройщиков взамен даже обязательства потратить свалившиеся на них деньги внутри России. Второе видимое каждому следствие раздачи денег — ослабление рубля. Третье — поднявшая голову инфляция.

Аппаратная борьба ещё не окончена, и, возможно, госпожу Набиуллину снова продавят на снижение ставок или включение печатного станка. Рублёвая система не рухнет и в этом случае, однако я надеюсь, что урок 2020 года окажется достаточно убедительным, чтобы в ближайшие годы ставку рефинансирования в России только повышали. Умеренная ставка будет означать низкую инфляцию и сильный рубль. На фоне политики ПОПС в странах Запада умеренная ставка приведёт также к притоку иностранных инвестиций в Россию. Иностранцы не захотят сжигать деньги в долларовых облигациях, если можно будет переложиться в российские облигации и получить очень заманчивые сейчас несколько процентов годовых.

Нам осталось продержаться не так уж долго: в США к власти уже пришли левые силы, которые настроены устроить прощальный праздник непослушания, в ускоренном темпе доломав смертельно больную долларовую систему. Инфляция доллара уже прорывается по целому ряду направлений, а долговые обязательства США становятся горячими картофелинами, от которых держатели пытаются избавиться.

Владимира Путина также часто называют «левым политиком», «социалистом» или даже «криптокоммунистом». К нашему счастью, это ошибка. Вот свежая иллюстрация — на днях наш президент публично заявил, что именно по вине большевиков Россия утратила значительные территории:

https://dailystorm.ru/news/putin-bolsheviki-peredali-zemli-rossii-v-adres-kvazi-gosudarstvennyh-obrazovaniy

В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства квазигосударственным образованиям. Потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалили и Советский Союз. Это привело к тому, что Россия потеряла колоссальные территории.

Положение обязывает президента быть дипломатичным, однако мы, конечно же, понимаем, какие конкретно «неизвестные причины» заставили большевиков закладывать мины под российскую государственность. Ленин и Сталин хотели как можно сильнее ослабить русскую культуру, потому что русская культура представляла угрозу для молодой советской власти:

https://lenta.ru/articles/2021/03/20/borba_s_russkim/

Ради этих целей в апреле 1923 года на XII съезде РКП(б) большевистская партия официально провозгласила политику коренизации, направленную на ликвидацию «националистических пережитков». Она предполагала содействие развитию местных языков и культур и создание национальных элит. Целью кампании было замещение русского языка и культуры в союзных республиках местными языками и культурами. Подавалось это под лозунгом борьбы с «великорусским шовинизмом», который ассоциировался с имперским прошлым России.

Под великорусским — или великодержавным — шовинизмом большевики понимали крайнюю форму национализма в Российской империи, которая, по их мнению, проявлялась в подавлении русскими других народов. Широкое применение термин получил еще в революционной среде в конце XIX — начале ХХ века. Советские власти противопоставляли этой идеологии «последовательный пролетарский интернационализм», который привел бы к созданию общества «равенства, дружбы и братской взаимопомощи». Ленин еще в 1914 году назвал Российскую империю тюрьмой народов…

Сейчас трагические события той эпохи — дело прошлого, пускай ещё и не похороненного. Однако история Советской России позволяет россиянам уверенно предсказывать будущее США. Мы понимаем извращённую логику группы, узурпировавшей власть в США. Не желающие учиться американцы с большой долей вероятности последовательно проскачут по всем граблям, на которые наступил в XX веке молодой СССР.

Вот два характерных эпизода из хроник воцарившейся в США дикости.

Первая. Музей в Техасе вынужден был убрать из зала восковую фигуру Дональда Трампа, так как посетители музея часто её избивали:

https://lenta.ru/news/2021/03/19/texas_museum/

Вторая. Профессор из Калифорнии обвинил американских собак в том, что они едят слишком много мяса, нанося тем самым серьёзный вред природе:

https://lenta.ru/news/2021/03/21/sobakeny/

Когда к чисто финансовым проблемам США добавятся проблемы социальные, территориальные и религиозные, позиции российской клики печатного станка ослабнут. На каждое требование опустить ставку ЦБ они будут получать очень серьёзное возражение: «вы что же, хотите, чтобы у нас было, как в Америке?».