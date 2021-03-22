Мнение: Стандарты

Санкционные риски со стороны США нужно снижать через переход к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. “Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем”, — отметил дипломат.

Больше систем — хороших и разных. Кто бы спорил. Проблема здесь вполне очевидна. Речь идет о создании нового стандарта, причем либо стандарта глобального, либо хотя бы макрорегионального. Стандарт — это ресурс. Причем ресурс, за обладание которым не грех и войну развязать, так как обладание им дает уверенность в будущем. Однако создать стандарт может далеко не каждый. Просто в силу его ценности. Его мало создать, его нужно защитить и удержать. Устоявшийся стандарт невероятно сложно заменить на другой, скажем, Советского Союза нет уже 30 лет, а советские стандарты вооружения остаются востребованными даже в тех странах, которые, казалось бы, давно забыли о нем. В общем, стандарты — это вечный хлеб. Ну, или почти вечный.

Собственно, о них и говорит Лавров. И совершенно не случайно он говорит о них в интервью китайским СМИ — современная Россия уже неспособна на создание новых стандартов в силу своей глубочайшей деградации. Но вот если бы кто-то их создал, то Кремль готов попытаться перейти на них, чтобы, как говорит Лавров, снизить санкционные риски.

Строго говоря, Лавров предлагает для нашей страны избавиться от западной кабалы, попав в кабалу китайскую. Что лучше — неизвестно. Для самой российской знати, возможно, это был бы выход. Она в силу сложившихся обстоятельств критически зависима от Запада, так как наворованное у страны и народа нужно где-то и в чем-то хранить. И приходится хранить именно на Западе, где риск конфискации достаточно велик. А потому возникает объективная необходимость распределить риски. И если будет создан китайский платежный стандарт, снизить их за счет присоединения к нему. Правда, за все нужно платить, и понятно, что Китай так просто и в порядке благотворительности не станет сотрудничать с российскими ворами. Чем-то придется заплатить. Возможно, частью наворованного. Возможно, передачей в бессрочную концессию еще не до конца разграбленных природных и национальных богатств страны. Возможно, тем и другим одновременно.

Но российским гангстерам особо некуда деваться — любовь с Западом не случилась, хотя надежды на нее и существовали. Правда, неясно, с чего бы взяться обоюдной любви с Китаем, но у банкрота с логикой всегда неважно. Он хватается за любую соломинку. А Кремль — банкрот. Полный и бесповоротный. Отсюда и столь радикальные предложения, деваться-то уже просто некуда.

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