 

Близкий друг принца Уильяма прокомментировал слова принца Гарри: “Уильям доволен своей ролью и не находится “в ловушке системы”

22.03.2021, 10:44, Разное
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Интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри наделало много шума. Королевская семья официально прокомментировала его лишь дважды – сначала Елизавета II, затем принц Уильям. Остальное же принялись опровергать другие источники. Так, знатоки королевского протокола сразу высмеяли недовольство Меган по поводу оставления ее сына Арчи без титула принца: еще Георг V в свое время установил правила, по которым право на данный титул и на предикат “Его Королевское Высочество” имеют лишь дети и внуки монарха (по мужской линии) и старший сын старшего сына принца Уэльского; в 2012 году правило было расширено на всех детей герцога Кембриджского, так как это прямая линия наследования. То есть Арчи титул не полагался на законных основаниях.

Затем с опровержением других слов Меган – об их с Гарри тайной свадьбе за три дня до официальной церемонии – выступил священник англиканской церкви. Теперь же под сомнение были поставлены слова и самого принца Гарри о его отце и брате.

Я являюсь частью этой системы вместе с ними, я всегда был с ними, но думаю – и я хорошо это осознаю – мой брат не может покинуть ее, как это сделал я. Мой отец и брат – в ловушке. Они не могут уйти, и я глубоко им в этом сочувствую, – сказал Гарри в интервью.

Несколько часов назад издание The Sunday Times опубликовало комментарий близкого друга принца Уильяма, который предпочел не называть своего имени, на эту тему:

Такие комментарии совершенно неуместны. Уильям идет по своему собственному пути и полностью принимает свою роль. Он очень похож на свою бабушку в том, что касается чувства долга и служения. Уильям был ошеломлен этим интервью, он до сих пор не может в это поверить.

Как и Гарри в интервью Опре, друг Уильяма признался, что последний все же надеется со временем наладить отношения с братом.

Как только он преодолел гнев по поводу произошедшего, к нему вновь вернулось понимание того, что брата уже нет рядом. Они делились всем о своей жизни, у них был общий офис, фонд, они постоянно виделись друг с другом, на их общем пути было много веселья. Он всегда будет скучать по тем временам.

Другой друг герцога Кембриджского также добавил:

Уильям все еще очень расстроен тем, что произошло, но он уверен, что отношения между ним и Гарри со временем наладятся.



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