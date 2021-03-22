 

Доверие европейцев к вакцине AstraZeneca упало

22.03.2021, 10:42, Новости дня
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Большинство жителей Германии, Франции, Испании и Италии считают вакцину против коронавируса от британско-шведского фармконцерна AstraZeneca небезопасной, следует из опроса британского института YouGov.

По данным исследователей, сразу в нескольких европейских странах упало доверие к вакцине. В течение одного месяца количество немцев, не доверяющих AstraZeneca, увеличилось на 15 процентных пунктов и достигло 55%. Всего 32% жителей ФРГ считают вакцину безопасной для использования, передает Deutsche Welle.

Тем временем во Франции число не доверяющих AstraZeneca достигает 61%. В Испании и Италии менее 40% доверяют безопасности препарата. При этом в Великобритании по-прежнему две трети населения уверены в безопасности вакцины AstraZeneca. Доверие к вакцинам BioNTech/Pfizer и Moderna сохраняется на неизменном уровне.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен пересмотреть и отменить разрешение на экспорт в Великобританию вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca. 

Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.

До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.



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