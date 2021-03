Трамп призвал Байдена “немедленно достроить” стену на границе с Мексикой

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал решение нынешнего президента страны Джо Байдена об отмене финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Заявление Трампа 21 марта в Twitter опубликовал бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Трамп обвинил Байдена в создании пограничного кризиса в США.

Экс-глава Белого дома заявил, что его администрация “с гордостью передала администрации Байдена самую безопасную границу в истории”.

“Все, что им нужно было сделать, держать эту плавно работающую систему на автопилоте. Вместо этого всего за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу”, – считает Трамп.

Он призвал Байдена “немедленно достроить” стену на границе с Мексикой. Это, по словам Трампа, можно сделать “в течение нескольких недель”.

Когда Трамп покинул президентский пост, на стену было потрачено около $25 млрд, сообщала телерадиокомпания ВВС. До вступления Трампа на должность президента США были установлены различные типы ограждений вдоль южной границы на расстоянии 654 мили (более 1 тыс. км). За время его пребывания в должности было построено 80 миль (почти 129 км) новых заграждений, сказано в сообщении радиостанции.

11 февраля Байден прекратил финансирование проекта. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард приветствовал решение Байдена.

6 марта агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, написало, что в феврале на границе с Мексикой задержали 100 тыс. мигрантов. По их данным, это самый высокий показатель за февраль с 2006 года и в целом за месяц с июня 2019 года. В январе было задержано 78 тыс. мигрантов, отмечали источники.

В интервью АВС News, опубликованном 17 марта, Байден призывал мигрантов не въезжать на территорию США. “Не приезжайте. Не покидайте свой город и свои общины”, – говорил он.

США строят заграждения на границе с Мексикой с 1993 года с целью препятствования нелегальной миграции и наркотрафику. Трамп заявлял, что доведет строительство до конца и что все расходы из американского бюджета на строительство барьера на границе будут возмещены Мексикой позже. В Мексике утверждали, что не будут платить за стену.

Из-за разногласий в Конгрессе США по поводу ассигнований на строительство стены в декабре – январе 2019 года случился самый долгий шатдаун в истории США – на 35 дней. В феврале 2019 года демократы в Конгрессе США согласились выделить на финансирование укреплений на границе с Мексикой в четыре раза меньше ассигнований, чем хотел Трамп: $1,3 млрд.



