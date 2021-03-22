Вакарчук: Я бы хотел оставаться для тех, кого я привел в политику, товарищем

Лидер украинской группы “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук в интервью Karabas.Live 18 марта заверил, что не устал от вопросов о политике.

“Я сделал то, что должен был сделать, четко об этом сказал. Я бы хотел оставаться для тех, кого я привел в политику, товарищем, тем, кто может помочь, посоветовать, но продолжать погружаться в это с головой не считаю нужным”, – сказал он.

Вакарчук добавил, что дальше он идет своей дорогой, а те, кого он привел в политику, – своей.

“Я не представляю, что когда-нибудь стану аполитичным, это невозможно. Мне всегда больно от всего, что происходит. Но моя самая большая ценность для Украины вне творчества – как общественного деятеля. То есть, в том ампула, когда я могу объединять. В политике это невозможно, она во всем мире делит людей на своих и чужих. Есть те, кто живет в этом, как сыр в масле, и получает от этого удовольствие, есть даже те, кто приводит свои страны к процветанию. А для меня жить в постоянном перетягивании каната – это не я, это анти-я”, – признался он.

Вакарчук в мае 2019 года презентовал партию “Голос”. На парламентских выборах, которые состоялись в июле, она набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду. Во фракцию “Голос” входит 20 депутатов.

11 июня 2020 года Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент “новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей” и частично эту задачу он считает выполненной.

Поскольку в Раде не набралось голосов за решение о лишении Вакарчука мандата, фракция лишила его полномочий путем применения нормы об императивном мандате.

Вакарчук уже дважды уходил из Верховной Рады. В сентябре 2007 года он был избран в парламент от партии “Наша Украина – Народная самооборона”, а спустя год написал заявление о сложении мандата.

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