 

Академик Комисаренко: В Украине ситуация с COVID-19 угрожающая, пик наступит через месяц

22.03.2021, 10:32, Новости дня
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Пик заболеваемости COVID-19 в Украине может произойти через месяц, поэтому усиливать карантин нужно перед началом активного распространения инфекции. Об этом сказал академик НАН Украины, доктор биологических наук, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины Сергей Комисаренко в комментарии “Обозревателю” 22 марта.

“Я считаю, что ситуация [с COVID-19] угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию по этому поводу. Введение более строгих норм карантина, даже локдауна, должно быть в начале увеличения количества инфицирования людей, в начале увеличения распространения инфекции. Пик будет, думаю, не раньше, чем через месяц, может даже и позже. Но этот максимум может быть очень высоким, или умеренным. Сейчас мы делаем все для того, чтобы количество людей, которые будут инфицированы и заболеют, было как можно меньше”, – сообщил ученый.

Академик считает введение локдауна своевременным и рациональным решением. По его словам, в отличие от “классического варианта”, новые штаммы коронавируса распространяются стремительно, отметил он.

“Новые варианты вируса, которые более агрессивны и контагиозны, быстрее распространяются. Кроме того, имеются свидетельства клиницистов, что и течение заболевания наблюдается более тяжелое, чем раньше. Сейчас в стране сложилась ситуация, практически во всех областях раньше или позже будет увеличение количества инфицированных”, – заявил Комиссаренко и призвал украинцев вакцинироваться.

Минздрав Украины 21 марта обновил карантинное зонирование. В  “красную” зону попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская и Черновицкая области. Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская оказались в “оранжевой”. Остальные регионы относятся к “желтому” уровню.

По состоянию на утро 22 марта в Украине подтвердили более 1,55 млн зараженных коронавирусом, умерло 30  тыс. человек, а почти 1,3 млн заболевших выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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