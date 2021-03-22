Степанов рассказал, когда от коронавируса начнут вакцинировать украинцев старше 80 лет

В конце марта вакцинировать от коронавируса начнут украинцев, которым исполнилось 80 лет. Об этом на брифинге 22 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Начиная где-то с 29-30 марта, мы планируем начать вакцинацию людей, которые старше 80 лет, которые предварительно записались в лист ожидания в приложении “Дія” или через контакт-центр Министерства здравоохранения или с помощью семейных врачей, которые формируют соответствующие списки”, – сказал он.

В Украине по состоянию на 22 марта ввели 111 тыс. доз вакцины от коронавируса. Вакцинацию завершили только одному украинцу, он получил обе дозы вакцины.

В стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Препараты других производителей Украина пока не получила.

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