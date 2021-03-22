 

Прожившие в браке 70 лет супруги рассказали, в чем залог счастливых отношений

22.03.2021, 10:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители графства Стаффордшир, которые прожили в браке 70 лет, рассказали, в чем залог их счастливых семейных отношений. По случаю такого знаменательного события Уилфред и Айриш Майлз получили телеграмму с поздравлениями от самой британской королевы.
19-летняя невеста вышла замуж за своего избранника в далеком 1951 году. Пара сочеталась узами брака в местной церкви, отпраздновав знаменательное событие в кафе. 94-летний Уилфред Майлз уже не помнит, когда предложил возлюбленной руку и сердце. 89-летняя супруга утверждает, что влюбилась в него с первого взгляда. У нее в голове крутилось, что этот «тот самый» и на протяжении всей жизни больше никто ей не был нужен. Айриш Майлз убеждена, что секрет счастливой семейной жизни кроется в том, чтобы партнеры смогли принять различия в характере друг друга. Супруг добавил, что важно всегда делать то, что просит твоя вторая половинка. Кроме этого, они никогда не ложились спать в ссоре.

Когда журналисты спросили у Айриш Майлз, какие черты характера она ценит в супруге, Уилфред пошутил, что жене придется перечислять этот список целый день. Супруга вздохнула на это и призналась, что даже спустя 70 лет брака все также любит мужа, даже если он капризничает. Пара воспитала двух детей, которые подарили им шестерых внуков.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / “Деньги всем выплачиваются”: Музыканты Стаса Михайлова опровергли слова уволенного гитариста

01.12 / Типичная терпила – Личное мнение

13.12 / Новая ведущая «ДНК» Анна Казючиц мысленно разговаривает с умершим Александром Котловым

21.09 / Пес в 3 часа ночи видит нечто в доме и другие аномальные случаи с домашними животными

22.07 / Шесть неправильных, но почти официальных рекомендаций для борьбы с ожирением

26.11 / В России запретят адыгейский сыр

21.08 / Главврач омской больницы заявил о нетранспортабельности Навального

11.07 / В Хабаровском крае проходят многотысячные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

22.07 / Мнение: Интернет и больные люди

21.01 / Куриное яйцо помогло понять, какой удар вызывает наиболее сильное сотрясение мозга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска