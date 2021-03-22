Прожившие в браке 70 лет супруги рассказали, в чем залог счастливых отношений

Жители графства Стаффордшир, которые прожили в браке 70 лет, рассказали, в чем залог их счастливых семейных отношений. По случаю такого знаменательного события Уилфред и Айриш Майлз получили телеграмму с поздравлениями от самой британской королевы.

19-летняя невеста вышла замуж за своего избранника в далеком 1951 году. Пара сочеталась узами брака в местной церкви, отпраздновав знаменательное событие в кафе. 94-летний Уилфред Майлз уже не помнит, когда предложил возлюбленной руку и сердце. 89-летняя супруга утверждает, что влюбилась в него с первого взгляда. У нее в голове крутилось, что этот «тот самый» и на протяжении всей жизни больше никто ей не был нужен. Айриш Майлз убеждена, что секрет счастливой семейной жизни кроется в том, чтобы партнеры смогли принять различия в характере друг друга. Супруг добавил, что важно всегда делать то, что просит твоя вторая половинка. Кроме этого, они никогда не ложились спать в ссоре.

Когда журналисты спросили у Айриш Майлз, какие черты характера она ценит в супруге, Уилфред пошутил, что жене придется перечислять этот список целый день. Супруга вздохнула на это и призналась, что даже спустя 70 лет брака все также любит мужа, даже если он капризничает. Пара воспитала двух детей, которые подарили им шестерых внуков.

Источник: lenta.ru