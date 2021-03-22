 

Названы регионы России с самой высокой зарплатой по отраслям

22.03.2021, 10:26, Разное
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Журналисты провели исследование, чтобы выяснить, в каких регионах России самый высокий уровень отраслевой зарплаты. По его результатам специалисты составили рейтинг.

Выяснилось, что больше всего получают работники сферы добычи нефти и газа в Сахалинской области – около 380 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались финансисты из Москвы, которые зарабатывают порядка 187 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают сотрудники нефтегазовой отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе со средней зарплатой в 170 тысяч рублей, передаёт “Москва 24”.



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