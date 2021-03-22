 

ФСБ задержала наркодилеров в Подмосковье

22.03.2021, 9:52, Новости дня
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В Московской области задержаны участники наркогруппировки, которая организовала производство синтетических наркотиков и реализацию их через интернет, при задержании у них было изъято 40 кг синтетики, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Подпольная лаборатория располагалась на территории Клинского городского округа. Преступники специализировались на производстве синтетических наркотиков в особо крупном размере и на их бесконтактном сбыте онлайн в интересах одного из интернет-магазинов. Участники группировки были задержаны с поличным, деятельность производства пресечена, передает ТАСС. 

«Предпринятыми мерами установлены активные участники организованной преступной группы. В месте расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство а-PVP (Альфа-Пирролидинопентиофенон) общей массой не менее 40 кг, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества. В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена», – сообщили в ЦОС.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по этому факту, которое грозит задержанным пожизненными сроками. Фигуранты помещены в СИЗО.

Ранее руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным «врываться в интернет» и активнее работать с преступностью в Сети на фоне ее роста. 



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