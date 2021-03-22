Смешко о деле Стерненко: Нужен закон о частной детективной деятельности

Чтобы украинское общество не реагировало на приговоры судов так, как на решение в деле активиста Сергея Стерненко, нужно законодательно предусмотреть в стране частную детективную деятельность.

Такое мнение 21 марта в эфире телеканала “Украина 24” выразил бывший руководитель Службы безопасности Украины, экс-глава Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко.

“Любое правосудие должно быть принято обществом. Очевидно, есть часть общества, которая не воспринимает этот приговор. Но для этого есть правовые нормы – апелляция, кассация. Для этого надо создать состязательность, чтобы у нас, наконец, был закон о частной детективной деятельности. Чтобы тот, кто не согласен и считает, что власть здесь манипулирует, мог защититься не только с помощью адвоката, а и частных детективов”, – сказал он.

Экс-глава СБУ считает, что в деле Стерненко “многое сделано таким образом, чтобы вызвать противостояние в обществе”.

“Это судебное решение не убедило большинство народа Украины, очевидно, в том, что здесь нет политического подтекста”, – отметил Смешко.

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела, Руслан Демчук. Обоих взяли под стражу в зале суда.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к обстановке и обстоятельствам происшествия следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызывали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После решения суда и заключения Стерненко под стражу в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 участников протеста, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев. После этого прошло еще несколько митингов в поддержку активиста.

В Киеве 20 марта под зданием Офиса президента Украины прошла акция в поддержку Стерненко. Ее участники запускали файеры и фейерверки, подожгли табличку “Президент Украины”, разбили окна и забросили файер внутрь здания. В ОП заявили, что действия участников митинга нанесли убытков на 2 млн грн. На акции задержали одного человека.

Замминистра МВД Антон Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Также, по словам заместителя главы МВД, заинтересованным лицом в провокациях под ОП является Порошенко. В “Европейской солидарности” заявили, что это дезинформация.

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