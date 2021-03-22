Российская авиация ударила по гражданским объектам в Сирии на границе с Турцией, есть погибшие

Российские военные самолеты 21 марта нанесли удар по городам на северо-западе Сирии недалеко от границы с Турцией. Под бомбардировку попали газовый объект, цементный завод и несколько городов, сообщило Reuters со ссылкой на свидетелей инцидентов и источники в повстанческих силах страны.

Российская ракета класса “земля-земля” поразила город Ках в провинции Идлиб. Авиация РФ нанесла удары по густонаселенным лагерям беженцев на границе с Турцией, рассказали источники. Возле города Сармада в Идлибе авиаудары повредили газовый объект. Рядом с пограничным переходом Баб-эль-Хава на границе Сирии и Турции в результате атаки загорелись десятки грузовиков с товарами.

Представитель Национальной армии поддерживаемого Турцией альянса повстанцев на северо-западе майор Юсеф Хамуд пояснил Reuters, что Россия, которая поддерживает правительство Дамаска, стремится дестабилизировать последний оплот повстанцев в Сирии и сорвать коммерческую деятельность.

Российские авиаудары продолжаются, а баллистические ракеты поражали районы, близкие к гражданским центрам, отметил Хамуд.

По информации агентства, во время наступления на позиции повстанцев сирийские военные также атаковали больницу. В результате нападения погибло семь гражданских, 14 медиков получили ранения. В министерстве обороны Турции сообщили, что сирийские правительственные войска обстреляли Ках и парк грузовиков недалеко от Сармады, в результате чего были ранены семь мирных жителей.

Представитель пресс-службы сил гражданской обороны Сирии Ибрахим Эбу Лайис в комментарии агентству “Анадолу” сообщил, что подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду военные атаковали больницу в районе Эль-Этерип провинции Алеппо. Погибло шесть мирных жителей, в том числе ребенок и женщина. Кроме того, пострадали еще 15 человек, четыре из которых получили серьезные ранения, пояснил Лайис.

В Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В этом конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турция проводила в Сирии операцию “Щит Евфрата” в августе 2016 года, о ее завершении Анкара объявила в марте 2017-го.

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