 

Премьер Словакии заявил, что готов уйти в отставку из-за скандала с закупкой российской вакцины “Спутник V”

22.03.2021, 9:42, Новости дня
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Премьер-министр Словакии Игор Матович 21 марта из-за кризиса, начавшегося после закупки российской вакцины от коронавируса “Спутник V”, заявил, что готов уйти с поста главы правительства при выполнении ряда условий. Об этом сообщила газета Pravda. 

Матович сказал, что уйдет в отставку, если уволятся министр экономики, вице-премьер Рихард Сулик, министр юстиции Мария Коликова – представители партий “Свобода и солидарность” и “Для людей”, которые входят в коалицию. 

“Чтобы успокоить ситуацию во время переговоров с правительством, мы считаем уход Рихарда Сулика из правительства абсолютно необходимым”, – сказал он, отметив, что в случае своей отставки хочет продолжить работу “как член правительства”. 

Матович считает, что партнеры по коалиции использовали закупку российской вакцины “для развязывания коалиционного кризиса”. 

Политический кризис в Словакии начался 1 марта, когда премьер и министр здравоохранения Марек Крайчи (оба – из партии “Обычные люди”) встретили первые поставки вакцины “Спутник V” в аэропорту Кошице. Партии “Для людей” и “Свобода и солидарность” выступили против закупки и потребовали отставки главы минздрава, пригрозив выходом из коалиции. 

11 марта Крайчи уволился, а через три дня по итогам переговоров с членами коалиции лидер партии “Для людей” Вероника Ремишова заявила в Facebook, что видит два выхода из сложившейся ситуации: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка Матовича и Сулика. 

https://www.facebook.com/remisova.veronika/posts/1502215383314746

Сулик 15 марта написал в Facebook, что “Свобода и солидарность” останется в коалиции только в том случае, если Матович уйдет в отставку. Вице-премьер говорил о готовности покинуть свой пост на фоне кризиса. Это предложение в силе, но оно “бессмысленно, если Матович возглавит какое-то из министерств”, главы которых назначаются по квоте партии “Обычные люди”, сказал Сулик 21 марта. 

https://www.facebook.com/RichardSulik/posts/3839753972770969

Словакия второй в Европейском союзе после Венгрии получила российскую вакцину “Спутник V” (вакцинация российским препаратом в Венгрии началась 11 февраля). Словакия закупила у РФ 2 млн доз препарата.

Вакцинация препаратом от COVID-19 “Спутник V” в Словакии пока не началась.

Хотя препарат не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам для использования в ЕС, его зарегистрировало Нацагентство Словакии, занимающееся сертификацией лекарственных препаратов. 

Вакцина “Спутник V”, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население. Еврокомиссия в начале марта заявила, что не ведет переговоры о покупке вакцины “Спутник V”, несмотря на то, что регуляторный орган ЕС начал рассматривать ее для возможного одобрения. 

8 марта европейский регулятор призвал страны ЕС не спешить с одобрением российской вакцины, так как данных о вакцинированных этим препаратом людях еще недостаточно.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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