 

В Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами, есть погибший – МИД Украины

22.03.2021, 9:42, Новости дня
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В ночь на 22 марта в Польше в ДТП со смертельным исходом попал микроавтобус с украинцами. Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

“Ночью поблизости от Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. Один человек погиб, пять были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь”, – написал он.

Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з’ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2021

Это уже вторая за месяц ДТП с украинцами в районе Кашице.

В том же районе 6 марта с эстакады в кювет слетел автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами. Шесть человек погибли, более 40 пострадали. По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением. Один из пострадавших пассажиров автобуса Михаил Токмаков рассказал, что водитель мог заснуть. “Минут за 50 до инцидента он вырубился, он сильно вильнул на пустой трассе. Уже было понятно, что водитель засыпал”, – отметил он. 7 марта польские правоохранители предъявили водителю автобуса обвинение в непредумышленном убийстве, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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