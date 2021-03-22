 

Ученые: Экстракт семян кунжута предотвращает симптомы болезни Паркинсона

22.03.2021, 9:40, Разное
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Японские исследователи провели исследование, которое показало, что экстракт семян кунжута способен предотвратить симптомы болезни Паркинсона. Эксперимент проводился на животной модели болезни, поэтому теперь требуются клинические испытания.
В шелухе семян кунжута содержится антиоксидант сезаминол, который, как показало исследование, защищал нервные клетки от различных повреждений. Теперь исследователи задались цель определить, может ли этот антиоксидант немного замедлить или вовсе предотвратить болезнь Паркинсона и у людей. При этом заболевании поражаются нейроны, которые продуцируют дофамин. У пациентов проявляется ригидность или мышечная скованность, тремор и замедленные движения. В современной медицине пока нет препаратов, которые полностью могут излечить от болезни Паркинсона. Как отметил японский ученый Акико Кодзима-Юаса, существуют только варианты, с помощью которых можно облегчить состояние больного.

В лабораторных условиях больным грызунам на протяжении 36 дней давали пищу, которая содержала сезаминол. Оказалось, что у них был более высокий показатель дофамина, а также они лучше проходили тест на двигательные способности. При этом, защитный эффект от экстракта семян кунжута исследователи заметили, когда скармливали мышам небольшое количество сезаминола. Ученые думают, что этот антиоксидант попадает через гематоэнцефалический барьер, препятствующий попаданию патогенов в головной мозг.

Источник: medicalinsider.ru



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